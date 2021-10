Anticipazioni I Bastardi di Pizzofalcone 3: l’attentato al ristorante ha un colpevole!

L’ultima puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 3 si chiuderà con il colpevole dell’attentato che ha fatto da perno di tutta la stagione?

La terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone giunge al termine con l’ultima puntata: Verità. La fiction di Rai Uno, ancora una volta, accoglie tanti consensi da parte dei telespettatori italiani che hanno seguito assiduamente le vicissitudini del commissariato di Pizzofalcone con l’ispettore Lojacono.

L’intera stagione ha ruotato attorno all’esplosione del ristorante in cui tutti I Bastardi festeggiavano un difficile caso risolto nella passata stagione: questo ha causato non solo la perdita di tanti uomini, ma soprattutto un grande grattacapo per Lojacono che ha vissuto anche una crisi personale.

Anticipazioni ultima puntata I Bastardi di Pizzofalcone 3

L’ultima puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 3 è tratto dal romanzo Verità dello scrittore partenopeo Maurizio De Giovanni. A partire dalle 21:25, su Rai Uno, vedremo un nuovo caso per il commissariato di Pizzofalcone: questa volta, ci sarà il ritrovamento di un cadavere in mare. Nonostante sembri essere un caso come gli altri, ben presto l’ispettore Lojacono si renderà conto che non è così.

Quello del cadavere in mare non è altro che una catena di omicidi che, in qualche modo, hanno a che fare anche con l’esplosione avvenuta all’interno del ristorante in cui sono rimasti coinvolti uomini del commissariato di Pizzofalcone. Una grande sorpresa per i telespettatori nella scoperta di chi e perché ha piazzato quella bomba.