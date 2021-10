Il profilo di Albe, studente di Amici 21, non è più attivo. Cosa sta succedendo nelle ultime ore.

È scoppiato il putiferio: il profilo di Albe non è più attivo e i fan sono in ansia perché cosa sia successo non è chiaro. Nel frattempo su Twitter si è scatenata una vera e propria guerra a suon di like e commenti tra i sostenitori di Albe e di Giulia, quest’ultima sua ex fidanzata. Le fan del cantante sono giunte a due conclusioni: il profilo è stato segnalato, e quindi per tale motivo cancellato, oppure Albe è stato travolto da critiche e insulti tanto da spingerlo ad allontanarsi dal mondo dei social.

Amici 21, il profilo di Albe non è più attivo: cosa sta succedendo

Critiche e insulti, ma per cosa? Albe e Serena si sono baciati, come ha mostrato la clip mandata in onda durante la puntata del talent del 24 ottobre. L’avvicinamento tra il cantante e la ballerina potrebbe trasformarsi in amore ma intanto, prima del sereno, bisogna affrontare la tempesta.

La polemica è stata accesa da Giulia, la ormai ex fidanzata di Albe. La ragazza in una Instagram Story ha affermato di essere stata lasciata solo quattro giorni prima di essere venuta a conoscenza che Albe e Serena si sono baciati.

“La motivazione di Alberto era stata che voleva allontanarsi solo per dedicarsi alla sua musica” ha affermato Giulia, la quale non si sarebbe mai aspettata un simile comportamento da parte del suo ex.