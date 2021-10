Alfonso Signorini, amore a gonfie vele: il compagno è un noto politico

Un grande amore per Alfonso Signorini che dura, ormai, da 20 anni e di cui quasi nessuno era a conoscenza: lui è un noto politico

In diretta a Verissimo, Alfonso Signorini ha fatto la sua confessione: sono ormai 20 anni che, al suo fianco, c’è Paolo. Il misterioso compagno del conduttore TV è stato subito trovato: si tratta di Paolo Galimberti. Classe 1968 è stato senatore della Repubblica Italiana ed è diventato famoso nella politica grazie alla militanza in Forza Italia di Silvio Berlusconi, per cui è stato il Vice-Presidente Tesoriere.

Un amore molto particolare il loro, stando a quanto confessato dal direttore del magazine Chi: “Noi ci rispettiamo molto, poi abbiamo due vite molto parallele, con grande autonomia da parte di entrambi. Abbiamo le nostre case, ma la qualità del tempo speso insieme fa la differenza”.

Alfonso Signorini, una vita passata a raccontare l’amore degli altri

Quella di ieri, con Silvia Toffanin, è una delle primissime volte che Alfonso Signorini parla della sua storia d’amore che, incredibilmente, va avanti da 19 anni. Lungo la sua carriera, infatti, il direttore del magazine Chi e conduttore del GF Vip 6 è sempre stato in prima linea per raccontare la vita amorosa degli altri.

È evidente come Signorini abbia deciso che è arrivato il momento, a 57 anni, di parlare un po’ di sé e dire in TV della sua situazione sentimentale, su cui è stato sempre molto vago. Adesso, invece, sulle copertine di gossip potrebbe essere lui ad apparire con il suo amato Paolo.