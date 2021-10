Il giudice di X Factor Emma Marrone ha avuto un duro botta e risposta con alcune persone, definite haters, sui propri canali social. Ecco cosa è successo e soprattutto come ha reagito la cantante pugliese.

Durante gli Home Visit di X Factor, Emma Marrone, Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton hanno selezionato solo tre cantanti o band musicali che il prossimo 28 ottobre si dovranno esibire in diretta. Ogni giudice ha dunque dovuto procedere ad eliminare due concorrenti: quest’anno, per la prima volta, non bisognava rispettare nessuna categoria per la scelta.

La squadra selezionata da Emma Marrone per i live è composta dalla ventunenne Vale LP, il diciottenne gIANMARIA ed il gruppo Le Endrigo, con un’età compresa fra i 27 ed i 30 anni. Evidentemente, la selezione di Emma durante gli Home Visit non ha soddisfatto tutti, e la cantante pugliese è stata sommersa di insulti sui propri canali social.

X Factor, Emma Marrone contro gli haters: “Fate così”

Emma Marrone ha deciso di non adottare toni pacati, neanche nelle vesti di giudice di X Factor. Inizialmente ha pubblicato una foto dove mostra il suo dito medio agli haters, gli insultatori. Poi, ha deciso di articolare il suo pensiero e spegnere la polemica attraverso alcune Storie pubblicate su Instagram.

Secondo Emma Marrone, infatti, sprecare giga di dati per insultare altre persone su internet può far sentire grossi e splendidi, ma non ha niente a che fare con la musica. Bisogna dunque concentrarsi su chi si ama, e la cantante suggerisce come fare: bisogna ascoltare “a manetta” le canzoni sulle piattaforme di streaming, come Spotify o YouTube.