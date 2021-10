Una dama del Trono Over, dopo aver lasciato da solo al centro dello studio il tronista, sembrava voler mettere fine ad ogni frequentazione. Quando le è stato chiesto cosa farebbe se lui tornasse, però, ha dato una risposta inaspettata.

Sara Zilli, dopo aver già conosciuto nella precedente stagione di Uomini e Donne Biagio di Maro, aveva deciso di tornare anche quest’anno per dargli una seconda opportunità. Il cinquantatreenne napoletano non gode affatto di buona reputazione, e Tina Cipollari lo ha definito in più occasioni “gretto” e “con un solo pensiero fisso”.

Nonostante la cattiva reputazione del protagonista del Trono Over, Sara ha provato ad accostarsi comunque a Biagio. Inizialmente, l’uomo aveva eliminato ogni altra frequentazione all’interno dello studio di Uomini e Donne. Il tronista, però, è stato scoperto mentre contattava di nascosto Rosy per chiederle di uscire a cena insieme.

Uomini e Donne, la dama ha davvero lasciato Biagio?

Sara Zilli, venuto a sapere l’ennesimo sotterfugio di Biagio Di Maro, ha deciso di alzarsi e lasciarlo al centro dello studio da solo. La dama toscana si è definita stanca del suo comportamento, ma a Uomini e Donne Magazine ha preferito non rispondere riguardo cosa farebbe se Biagio dovesse tornare a corteggiarla ancora.

Nell’intervista, Sara ha spiegato di averci voluto riprovare con Biagio, nonostante fosse contraddittorio, perchè è l’unico che le ha fatto provare certe sensazioni dopo tanto tempo. Non è dunque il fatto che lui stesse frequentando altre donne ad essere inaccettabile, ma l’ennesima bugia ed ambiguità da parte sua.

Ecco un breve video che ripropone la discussione fra Sara e Rosy, che litigano per Biagio: