Uomini e Donne, la dichiarazione esplosiva: “Temo sia tutto finto”

Un noto giornalista è intervenuto nuovamente per dire la sua riguardo la trasmissione Uomini e Donne: secondo Cecchi Paone, infatti, potrebbe essere tutto finto. Ecco le sue parole.

In molti si sono definiti delusi da questa nuova stagione di Uomini e Donne, dove la bocciatura più dura è arrivata al Trono Classico. Il giornalista Alessandro Cecchi Paone, però, ha deciso di non risparmiare neanche con i protagonisti del Trono Over, definendo l’intera trasmissione un insieme di teatrini molto probabilmente studiati a tavolino.

Da diverso tempo, Cecchi Paone tiene una rubrica su Nuovo Tv, ed ha deciso di rispondere ad una lettera in cui gli viene chiesto se gli atteggiamenti di Tina Cipollari nei confronti di Gemma Galgani non siano da considerare vero e proprio bullismo. È giusto che la televisione trasmetta certe immagini, soprattutto durante il pomeriggio?

Uomini e Donne, tutto finto? Parla Cecchi Paone

Cecchi Paone ha voluto rispondere alla sua lettrice sulle pagine di Nuovo Tv. Come il giornalista ha già lamentato in precedenza, non si può pretendere un buon livello di discussione se poi anche i politici litigano come si fosse a Uomini e Donne. Paone ha inoltre sottolineato: “Temo che sia tutto preparato” per intrattenere il pubblico.

Questa affermazione del giornalista va in controtendenza rispetto quanto chiarito dalla stessa Tina Cipollari, che aveva smentito di essersi mai incontrata al di fuori del programma con Gemma Galgani per cenare. Da quando è iniziata questa stagione, però, sono stati scoperte numerose strategie: l’amore è ancora protagonista a Uomini e Donne?

Ecco uno dei momenti che hanno sollevato più critiche dal pubblico di Uomini e Donne, e a cui la lettrice di Cecchi Paone ha chiesto un parere: