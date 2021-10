Uomini e Donne, ex protagonista è diventata mamma: fiocco azzurro – FOTO

Ex volto di Uomini e Donne è diventata mamma per la prima volta. La notizia è stata diffusa su Instagram dal suo compagno

Momento di grande gioia a casa Inzaghi. Nella giornata di sabato 23 ottobre l’allenatore del Brescia e la sua compagna Angela Robusti, ex volto di Uomini e Donne, sono diventati genitori. Nei mesi scorsi la coppia aveva annunciato la gravidanza sui social ma solo alcune ore fa, l’ex calciatore ha presentato il piccolo ai fans.

Su Instagram Filippo Inzaghi ha pubblicato un post che ritrae il polso del suo primogenito con avvolto il bracciale che indica il nome del piccolo che porterà tantissima gioia a casa Inzaghi: Edoardo. La notizia ha emozionato i fans della bellissima coppia nonché i tifosi del Brescia. Difatti, l’allenatore ha rinunciato al match contro la Cremonese per restare accanto ad Angela Robusti in uno dei momenti più belli dalla loro vita.

Non ci sarebbe potuto essere weekend più bello per l’ex volto di Uomini e Donne, Angela Robusti ed il suo compagno Filippo Inzaghi. I due che sono legati dal 2018 nella giornata di sabato 23 ottobre, intorno alle ore 16.00, sono diventati genitori. Nel post di presentazione pubblicato dall’allenatore del Brescia su Instagram si legge: “Tutto” con un cuore azzurro.

Inzaghi per non mancare ad uno dei momenti più belli della sua vita ha rinunciato alla sua presenza in panchina per il match contro la Cremonese. Il tecnico ed ex calciatore ha guidato la partita da lontano riuscendo comunque a portare a casa una vittoria: 1-0.