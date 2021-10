Smartphone rari, questi valgono una fortuna: potreste averli anche voi!

Ci sono alcuni smartphone rari che valgono cifre impressionanti. Sono esemplari storici che potreste avere anche voi

Ormai quotidianamente, vengono pubblicati in rete centinaia di nuovi annunci legati al mondo del collezionismo. Si parla principalmente di monete e francobolli rari, ma anche di smartphone, sneakers, vinili e chi più ne ha più ne metta.

Molto probabilmente, anche voi in casa avete alcuni esemplari che valgono un piccolo tesoro. Oggi parliamo di vecchi smartphone, che spesso – dopo un certo periodo di tempo – iniziano ad aumentare il loro valore poiché non più in vendita e quindi con tirature sempre più limitate. Eccone alcuni esempi che valgono oro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Oggetti rari, questo vale 12.000 euro: potreste ancora averlo in casa!

Smartphone rari, questi valgono una fortuna: la lista completa

Alcuni degli smartphone più rari e ricercati dagli appassionati possono arrivare a valere anche più di 1000 euro. Tra i modelli più diffusi e facili da reperire ci sono l’Ericsson t28, il Nokia 8810 e il 3310. In base alle condizioni e al loro funzionamento, possono costare dai 40 ai 300 euro. Impossibile poi non menzionare l’iPhone 2G, uno dei primi melafonini lanciati dalla Apple e che rappresenta un pezzo di storia unico. Se lo avete non funzionante, potreste guadagnarci 300 euro. E se ancora funziona, invece, il prezzo arriva addirittura a 1000 euro.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Francobolli rari, ce n’è uno che vale quasi 400.000 euro: come riconoscerlo

Chiudiamo la lista con il Mobira Senato, uno dei primissimi device prodotti da Nokia nel lontano 1981. Si tratta di un esemplare quasi impossibile da trovare, il cui prezzo supera i 1000 euro.