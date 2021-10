Royal Family, le condizioni della Regina Elisabetta preoccupano ancora: come sta Sua Maestà dopo il ricovero dei giorni scorsi. Massimo riserbo a Buckingham Palace

Sulle condizioni della Regina Elisabetta c’è il massimo riserbo. La monarca d’Inghilterra è stata ricoverata nell’Ospedale Edoardo VII nella serata di mercoledì. Dopo tutti i controlli del caso, è tornata nella sua residenza giovedì all’ora di pranzo, con un sostanziale quadro clinico rassicurante. A Buckingham Palace, però, non si sbilanciano sulla salute della prima cittadina inglese, sia per motivi di privacy sia per altri motivi. Secondo alcuni esperti reali, infatti, non potrebbe essere comunicato nulla di specifico, per una questione precisa. Secondo il protocollo istituzionale, le informazioni sensibili sulla regina non devono essere diffuse per un discorso di sicurezza nazionale.

Le speculazioni potrebbero creare problemi a livello politico e per questo non è mai possibile sbilanciarsi in materia. Anche gli stessi organi di informazione inglesi, solitamente propensi a sbilanciarsi nelle letture e nelle indiscrezioni, questa volta sono rimasti estremamente cauti. Che qualcosa di non troppo leggero ci sia sotto potrebbe però essere vero, visto che Elisabetta dovrebbe saltare la conferenza sul clima delle Nazioni Unite COP26, in programma alla fine di ottobre. La sua presenza era stata confermata pochi giorni fa e a quanto pare una settimana di riposo potrebbe non essere sufficiente a rimetterla in piedi.

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, la drastica decisione del principe Harry: deve farlo subito!

LEGGI ANCHE >>> Regina Elisabetta in ospedale: le sue condizioni di salute

Royal Family, le condizioni della Regina Elisabetta preoccupano ancora: deve riposare

A quanto pare nemmeno i consiglieri più stretti della corona sanno esattamente cosa abbia avuto. I controlli strumentali e il ricovero sarebbero stati legati ad un principio di raffreddore e malessere diffuso, nulla di grave ma che non poteva essere tralasciato. La notizia del passaggio in ospedale è arrivata solo dopo il ritorno nel Castello di Windsor, quando i test erano già stati effettuati.

I medici le hanno fatto annullare un viaggio in Irlanda del Nord, per festeggiare il suo lunghissimo regno. Nel 2022 la Regina Elisabetta potrà celebrare il Giubileo di Platino, per i 70 anni dal suo insediamento.

Nell’unica dichiarazione ufficiale che arriva da palazzo, si apprende che la monarca è rimasta “di buon umore”. Una cosa non troppo positiva visto che viene utilizzata come frase standard ogni volta che un reale è malato.