Roma-Napoli streaming, dove vedere gratis la super sfida di Serie A che avrà inizio esattamente alle ore 18,00.

Cresce l’attesa per la super sfida tra Roma e Napoli, valida per la nona giornata di Serie A e in programma oggi alle ore 18:00. La squadra di Mourinho viene dal ko sul campo della Juventus nell’ultimo turno e dal tonfo in Conference League contro il Bodo Glimt, ma ora vuole sfruttare il fattore campo per tornare a fare punti. Insigne e compagni, invece, sono un rullo compressore e puntano a consolidare il primato in classifica. Ci sono, dunque, tutti i presupposti per assistere ad una sfida avvincente e aperta a qualsiasi tipo di risultato.

LEGGI ANCHE >>> Valentino Rossi, arriva la scelta definitiva: fan in visibilio!

LEGGI ANCHE >>> Dybala, svaligiata la sua villa: cosa hanno rubato

Roma-Napoli streaming, tutte le info sulla gara dell’Olimpico

Mourinho recupera Zaniolo e si affida all’undici migliore, con il rientro di diversi elementi che avevano riposato giovedì sera in Norvegia. Dall’altra parte, invece, Spalletti si affida allo stato di grazie di Insigne e ai gol di Victor Osimhen per far sognare il popolo di fede azzurra.

Il match dell’Olimpico avrà inizio esattamente alle ore 18:00 in esclusiva su DAZN e in streaming sull’app della stessa piattaforma, che si può utilizzare su tablet, pc o smartphone.