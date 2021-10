Netflix, novembre ricco di novità: tutti i film e le serie TV in uscita

Anche novembre sarà ricco di novità sul fronte Netflix. Ecco tutti i nuovi film e le serie TV in uscita sulla piattaforma

Ottobre volge al termine e, come di consueto, è tempo di parlare delle innumerevoli novità che arriveranno su Netflix nel corso del mese di novembre. La piattaforma di streaming numero uno al mondo è conosciuta anche e soprattutto per il suo catalogo in continuo aggiornamento, con film e serie TV (originali e non).

Le prossime settimane saranno piene di novità, sia per ciò che riguarda gli show a puntate che i lungometraggi. Tra le uscite più attese c’è Red Notice, con un cast di attori composto da Gal Gadot, Ryan Reynolds e Dwayne Johnson.

Netflix, tutte le uscite previste a novembre

Tantissime le uscite previste su Netflix nel mese di novembre. Sia per ciò che riguarda i film che le serie TV, la lista si arricchisce di novità a dir poco interessanti. Partiamo dai film, con Love Hard in uscita il prossimo 5 novembre. Seguono Natale con il babbo il 7 novembre e Happiness Ever After il 10. Grande attesa per Red Notice, disponibile per gli abbonati dal 12 del mese. E poi La Vetta degli Dei, Un Bambino Chiamato Natale, Bruised e molto altro.

Parlando di serie TV, invece, i fan aspettano con ansia la stagione 3 di Marcos Messico. L’uscita è prevista per il 5 novembre. Interessante anche Arcane, ispirata a League of Legends e visibile anche su Twitch dal 7 novembre. Tra gli altri show in uscita Tiger King St.2, Hellbound e Yara.