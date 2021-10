Milly Carlucci demolisce Ilary Blasi: il pubblico sceglie solo l’originale. La conduttrice Rai si gode i successi di ‘Ballando’ e rilancia

Alle grandi sfide ormai è abituato da tempo, lei che è uno dei volti storici in casa Rai. Milly Carlucci non ha mai tradito viale Mazzini, rivendicando con orgoglio la sua fedeltà ma anche la qualità dei suoi programmi. Tutto questo anche quando ha subito pesanti sconfitte dalla concorrenza e in particolare da Maria De Filippi.

Un testa a testa che ancora si rinnova in questa settimana con ‘Ballando con le Stelle‘ che dopo due puntata ha confermato di essere molto vicino, come numeri a ‘Tu sì que vales’. Ma intanto Milly di recente si è presa una bella rivincita. Perché fin da subito è sembrato chiaro che ‘Star in the Star’, il nuovo talent condotto da Ilary Blasi su Canale 5 fosse un mix tra ‘Il cantante Mascherato’ e ‘Tale e Quale Show’.

I bassi ascolti del programma di Ilary fanno presumere che non ci sarà una seconda edizione. E la Carlucci, intervistata da ‘Nuovo’ ha sottolineato la differenza: “Le imitazioni esistono in tutti i campi, è il prezzo che bisogna pagare quando si ha successo. Il Cantante Mascherato è stato l’unica novità in Rai dopo anni di programmi che vanno avanti da tempo. In America questo format ha così tanto seguito che fanno due edizioni all’anno ed è stato venduto in 40 Paesi”.

Milly Carlucci demolisce Ilary Blasi: a febbraio la terza stagione de ‘Il Cantante Mascherato’

Ora Milly Carlucci e il suo staff sono concentratissimi su ‘Ballando con Le Stelle’ che andrà avanti sino a dicembre con la finalissima. Ma quando sarà archiviata questa edizione, torneranno a lavorare sulla terza stagione de ‘Il Cantante Mascherato’. Il portale specializzato Bubinoblog anticipa anche le date: prima puntata venerdì 11 febbraio, pochi giorni dopo la fine del Festival di Sanremo 2022 e finalissima venerdì 11 marzo, seguita da uno speciale la settimana successiva.

Non cambierà la formula, con una serie di concorrenti che canteranno indossando una serie di maschere, per ora ancora non svelate, mentre il pubblico dovrà indovinare chi le indossa. La prima edizione era stata vinta da Teo Mammucari e la seconda, un anno fa, da Red Canzian. Ora aspettiamo i nuovi cantanti ma anche di scoprire se cambierà qualcosa nella giuria.