Meghan Markle sarebbe finita dentro una bufera politica per quanto ha fatto nei giorni scorsi: il deputato repubblicano dello stato del Missouri, Jason Smith, ha chiesto pubblicamente di togliere il titolo nobiliare a lei e Harry Windsor.

Uno degli incubi della casa reale inglese è sempre stato quello di essere accusati di ingerenza politica. Per questo motivo, ad esempio, tutti i membri della Royal Family inglese non votano. Non sarà dunque accolta con favore la mossa politica di Meghan Markle che ha fatto addirittura invocare ad un deputato USA, Jason Smith, di toglierle il titolo nobiliare.

Meghan Markle, infatti, ha scritto una lettera aperta alla speaker della camera degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, ed al leader della maggioranza in senato, Chuck Schumer. Entrambi fanno parte del Partito Democratico Americano, presieduto da Joe Biden, presidente degli Stati Uniti D’America e sostenitore di una legge sul congedo parentale, ad oggi inesistente.

Meghan Markle perderà il titolo? I punti della discordia

Meghan Markle, nella sua lettera a Pelosi e Schumer, ha sostenuto la proposta di legge di Joe Biden riguardo il congedo parentale. La bufera, però, è scoppiata su alcuni dettagli della lettera. Ad esempio, la moglie di Harry si è firmata come duchessa di Sussex, facendo gridare all’interferenza politica inglese. La regina prenderà provvedimenti?

All’interno della lettera, inoltre, Meghan Markle racconta di aver iniziato a lavorare a 13 anni. Negli Stati Uniti l’età minima per l’impiego è 14 anni, con l’eccezione dei lavori agricoli, dove si può già iniziare a lavorare a 12 anni. La sua lettera, come quella del calciatore Marcus Rashford, porterà ad un’apertura politica sul tema?

Ecco la lettera integrale di Meghan Markle a Nancy Pelosi e Charles Chumer del Congresso USA: