Mediaset e Rai, pronta la rivoluzione: saltano alcuni programmi e conduttori

Manca ormai poco più di un mese all’inizio della programmazione invernale, con Mediaset e Rai pronte ad una vera rivoluzione

I palinsesti TV di Rai e Mediaset si preparano ad alcune importanti trasformazioni. La programmazione invernale è ormai alle porte e, visti i bassi ascolti di alcuni format, ci sarà una vera e propria rivoluzione.

Il discorso interessa anche i conduttori, destinati a mettersi da parte o a trovare nuove sistemazioni nel breve periodo. Partendo da casa Rai, il docu-reality “Voglio essere un mago!” passa alla fascia pomeridiana dopo sole tre puntate in prima serata al martedì. Lo share infatti è solamente del 2,8%, troppo basso per uno spazio nel prime time.

Mediaset e Rai, tutte le novità in arrivo

Parlando di Mediaset, invece, ci sono diversi programmi che vanno verso la chiusura. Uno di questi è “Mysery Land“, condotto da Alvin e Aurora Ramazzotti e che è stato sospeso dopo sole due puntate. Share del 2,42%, numeri che hanno spinto il biscione ad intervenire. Stesso discorso per “Panchinari“, in onda il mercoledì su Mediaset Infinity e con Francesco Oppini alla conduzione.

Si è parlato a lungo anche di “Star in the Star“, tra polemiche e bassi riscontri. Il programma condotto da Ilary Blasi sarebbe dovuto finire il 28 ottobre ma – visto lo share deludente – è stato anticipato allo scorso 14 del mese. Secondo alcune voci, pare ci siano stati disguidi tra Pier Silvio Berlusconi e la società di produzione Banijay. Senza dimenticare le critiche per la somiglianza col format “Tale e Quale Show” della Rai.