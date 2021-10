Un’ex concorrente dell’Isola dei Famosi è tornata a parlare di un episodio straziante, che l’ha profondamente segnata: la morte della propria madre. Ecco le parole della famosa attrice, che sente ancora il peso di quanto successo.

Una delle battaglie storiche del Partito Radicale è quella della legalizzazione dell’eutanasia. Dall’1 luglio al 30 settembre 2021 hanno raccolto circa 1,2 milioni di firme di sostenitori di un referendum a riguardo. Se il referendum dovesse quindi registrare consenso alla proposta, verrebbe cancellato l’art. 579 del Codice Penale italiano.

LEGGI ANCHE >>> Isola dei Famosi, la rivelazione assurda: “Augurano il cancro a mio figlio” – FOTO

NON PERDERTI >>> Matrimonio tra ex concorrente di Temptation Island e dell’Isola dei Famosi: che sorpresa!

A tal riguardo si è espressa anche Sandra Milo, che ha voluto ricordare un’esperienza che la segnò profondamente, quando aveva soli 29 anni e già aveva intrapreso la sua carriera di attrice. Sua madre, che era gravemente malata, le chiese di aiutarla a morire, per mettere fine alla sua sofferenza non curabile con i medicinali.

Isola dei Famosi, Milo: la verità sulla morte della madre

In un’intervista al settimanale Di Più, Sandra Milo ha raccontato di aver accettato di aiutare sua madre. Le ha quindi somministrato quantità eccessive di un sonnifero, accompagnandola così alla morte. Non è la prima volta che l’artista rivela cosa successe con sua madre: in passato, la Procura di Roma aprì un fascicolo, che richiuse poco dopo.

LEGGI ANCHE >>> Isola dei Famosi, ex protagonista si trasferisce in Africa: il sorprendente motivo

Sandra Milo racconta che, nonostante la madre avesse supplicato di aiutarla, lei sente ancora addosso tutto il peso del gesto che ha compiuto. È riuscita a trovare la forza di quanto fatto solo grazie all’amore per sua madre, e racconta di aver versato moltissime lacrime per la sua morte, e di sperare nel perdono di Dio.

Ecco il messaggio di Sandra Milo, ex concorrente dell’Isola dei Famosi, per commemorare la morte della madre: