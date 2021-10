Inter-Juventus 1-1: voti, highlights e tabellino. Pareggio all’ultimo per i bianconeri

Un pareggio arrivato negli ultimi minuti del match: Inter-Juventus è terminata con un punto a testa grazie ad un rigore

L’Inter ha portato a casa il vantaggio fino all’89’ con un gol piuttosto fortunato di Edin Dzeko ed un rimpallo favorevole per il centrale nerazzurro. Un rigore perfettamente insaccato da Dybala ha rovinato ogni sogno per gli uomini di Inzaghi che dovranno accontentarsi di un punto e 7 punti di distacco dalle prime in classifica: Milan e Napoli a 25 punti.

Guardando alla stagione della Juventus, questo non può che dirsi un risultato positivo per gli uomini di Allegri che portano a casa un punto preziosissimo che, alla nona giornata di Serie A, distano 10 punti dalle prime classificate.

Inter-Juventus: voti, highlights e tabellino

CLICCA QUI PER VEDERE GLI HIGHLIGHTS DI INTER-JUVENTUS

INTER (3-5-2): Handanovic 7; Skriniar 6.5, De Vrij 6, Bastoni 6; Darmian 6, Barella 6.5 (90′ Vecino sv), Brozovic 6.5, Calhanoglu 5.5 (62′ Gagliardini 6), Perisic 6.5 (72′ Dumfries 6); Dzeko 7, Lautaro 6.5 (72′ Sanchez 6).

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny 5; Danilo 5.5, Bonucci 4.5, Chiellini 5.5; Cuadrado 6 (65′ Dybala 6), McKennie 5.5 (87′ Arthur), Locatelli 6 (84′ Kaio Jorge sv), Bernardeschi sv (18′ Bentancur 6), Alex Sandro 6.5; Kulusevski 6 (65′ Chiesa 6), Morata 5.5.

MARCATORI: 17′ Dzeko (I), 90′ rig. Dybala (J)

AMMONITI: 40′ Barella (I), 44′ Alex Sandro (J), 71′ Perisic (I), 90’+5′ Chiellini (J)