Inter-Juventus streaming, dove seguire gratis l’atteso derby d’Italia: le info sulla gara tra i nerazzurri e i bianconeri.

Il grande giorno è arrivato. Alle ore 20:45 si affrontano Inter e Juventus nell’atteso derby d’Italia della nona giornata di Serie A. I nerazzurri vengono dalla pesante sconfitta subita sul campo della Lazio, mentre Bonucci e compagni hanno conquistato 13 punti nelle ultime cinque gare di campionato e attraversano un buonissimo momento di forma.

Si tratta di un match importantissimo anche se non decisivo come anticipato da Massimiliano Allegri, ma una cosa è certa: in palio ci sono 3 punti di una importanza vitale, che potrebbero dire tantissimo in ottica scudetto.

LEGGI ANCHE >>> Marco Simoncelli, annunciato il documentario: quando esce e dove vederlo

LEGGI ANCHE >>> Valentino Rossi, arriva la scelta definitiva: fan in visibilio!

Inter-Juventus streaming, tutto quello che c’è da sapere

Simone Inzaghi conferma i migliori e si affida in attacco al super tandem composto da Lautaro Martinez e Dzeko, mentre Allegri porta risponde con Chiesa-Morata in attacco. Inter-Juventus, dunque, si preannuncia a dir poco scoppiettante e sfugge a qualsiasi tipo di pronostico.

Il match tra nerazzurri e bianconeri avrà inizio alle ore 20:45 e sarà trasmesso in esclusiva su DAZN e in streaming sull’app della stessa piattaforma, che si può utilizzare su tablet, pc o smartphone.