GF Vip 6, Manuel Bortuzzo: momento magico nella casa – VIDEO

Momento magico nella casa del Grande Fratello Vip 6. Manuel Bortuzzo canta e suona al pianoforte emozionando tutti

Manuel Bortuzzo continua a diffondere momenti di grande emozione nella casa del GF Vip 6. Il nuotatore italiano nella serata di sabato ha fatto commuovere i concorrenti del reality di Mediaset e il pubblico da casa cantando e suonando al pianoforte una canzone di Ultimo: Sogni appesi.

Nella Love Boat, accerchiato dai suoi compagni di avventura, Manuel ha catturato l’attenzione di tutti. A lasciarsi andare in un lungo pianto, Giucas Casella. Il 72enne abbracciato a Sophie Codegoni ha nascosto la sua testa sulla spalla della ventenne. Ma non è stato l’unico a commuoversi. Visibilmente emozionata Carmen Russo ha ascoltato attentamente le parole del testo. Lulù Selassié invece non si è mai allontanata da Manuel.

Grandi emozioni al GF Vip 6, oltre a Manuel Bortuzzo cantano e ballano tutti i vip

Grandi emozioni nella serata di sabato al GF Vip 6 con “Musica Magica”. Ad esibirsi per primo Manuel Bortuzzo. Il nuotatore italiano ha deliziato i concorrenti ed il pubblico da casa con alcuni pezzi suonati e cantati al pianoforte, tra questi anche “Cascare nei tuoi occhi” di Ultimo.

Ma Bortuzzo non è stato l’unico ad esibirsi. Anche Gianmaria Antinolfi, Aldo Montano e Federico Rossi hanno cantato un testo di Ligabue. Giucas Casella, invece, ha fatto scatenare tutti con ‘Ciuri Ciuri’. Insomma, momenti di allegria segnati soprattutto da grandi emozioni che rivivremo nel corso della puntata in diretta di lunedì 25 ottobre.