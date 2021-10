Al GF Vip 6 Gianmaria Antinolfi continua a stupire il pubblico del reality. E’ polemica sul web dopo le immagini di questa notte: c’entra la Codegoni

Al Grande Fratello Vip 6 le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Questa volta a rimbalzare sulle pagine del gossip sono Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. Il bel napoletano e l’ex tronista di Uomini e Donne hanno fatto già discutere parecchio nella casa del GF Vip.

Gianmaria non è passato inosservato a causa del suo trascorso con Soleil Sorge. I due che in passato hanno avuto una love story tormentata, varcata la porta rossa, hanno sin da subito mostrato le vecchie ruggini. Sul web c’è chi addirittura sostiene che l’imprenditore napoletano non l’abbia mai dimenticata del tutto.

Un motivo in più che ha portato, circa un mese fa, la (ormai ex) ‘fidanzata’ di Gianmaria, Greta, ad entrare nella casa per avere un chiarimento con il ragazzo e con l’influencer. Se in un primo momento Antinolfi ha fatto qualche passo indietro perché innamoratissimo della donna misteriosa, si è successivamente avvicinato a Sophie Codegoni.

Tra i due sembrava stesse nascendo qualcosa fino a quando, nel corso dell’ultima puntata con il reality di Mediaset, la 20enne ha dichiarato di non essere più interessata all’imprenditore: “Ormai non mi fa più effetto il tuo sguardo da cerbiatto. Sono sicura che sei un bravo ragazzo ma porti negatività!”. Ma dopo questo due di picche qualcosa è cambiato. Scopriamo insieme cos’è successo la scorsa notte.

Gianmaria Antinolfi e Sophia Codegoni, il riavvicinamento: quello che è successo la scorsa notte

Dopo il due di picche, tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni c’è stato un nuovo riavvicinamento. La 20enne sembrava sicura di aver chiuso con l’imprenditore napoletano ma la scorsa notte qualcosa è cambiato: è scoppiata la passione. Tra i due in camera da letto, sotto le lenzuola, c’è stato uno scambio di effusioni.

Intanto sul web e nella casa si chiedono cosa abbia portato i due a riavvicinarsi nonostante la Codegoni sia stata chiara con Gianmaria e con Alfonso Signorini: “Gianmaria non mi interessa più. Che se lo prendesse Soleil”. Ed ecco che dietro a tutto questo potrebbe esserci Alessandro Rossi.

Sul web c’è chi sostiene che il fidanzato della Cipriani entrando nella casa abbia portato alcune informazioni dall’esterno dando qualche dritta alla coppia. Sarà solo strategia quella tra Gianmaria e Sophie? Staremo a vedere se il popolo del web ha ragione.