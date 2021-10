Fortnite, annunciata un’altra collaborazione: due spettacolari skin in arrivo

Poco fa, Fortnite ha annunciato ufficialmente una nuova collaborazione. In arrivo due spettacolari skin in-game

Le novità su Fortnite non finiscono mai. Il battle royale di Epic Games, a ormai qualche settimana dal lancio della Stagione 8, sta continuando a lavorare a nuove collaborazioni di livello e novità super. Proprio a tal proposito, poco fa la software house ha annunciato una nuova partnership con un famosissimo brand videoludico.

Stiamo parlando di Resident Evil, tra le serie più di successo della storia. Nello specifico, all’interno del battle royale arrivano due personaggi storici e che sicuramente andranno a ruba. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo e quanto costano i pacchetti disponibili.

Fortnite, collaborazione con Resident Evil: due nuove skin

Grazie alla collaborazione con Resident Evil, gli utenti di Fortnite potranno ottenere due nuove skin spettacolari. I personaggi storici di Chris Redfield e Jill Valentine diventano realtà, e sono pronti ad andare a ruba. Epic Games ha lanciato il Bundle Squadra S.T.A.R.S., acquistabile al prezzo di 2100 V-Buck insieme ad alcuni altri oggetti.

Ci sono il costume alternativo di Jill in stile Raccoon City e quello alternativo di Chris in stile Round Wolf. Troviamo poi anche il dorso in stile Erba Verde e il dorso ispirato alla macchina da scrivere. E per non farsi mancare nulla, c’è la schermata di caricamento “Sopravvivenza”. C’è in alternativa il Bundle Attrezzatura S.T.A.R.S., acquistabile a 1300 V-Buck e che dispone di due picconi ispirati sempre a Resident Evil e una nuova emette esclusiva.