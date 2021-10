F1 GP degli USA, streaming gratis: dove vedere la gara

Torna la F1 con una delle gare più amate della stagione. Ecco dove seguire il GP degli USA in streaming

Manca sempre meno all’attesissimo Gran Premio di F1 negli USA. Uno dei circuiti più amati dagli appassionati del mondiale, si prepara a dare vita nuovamente ad uno dei duelli che stanno alimentando la stagione. Durante le qualifiche di ieri, infatti, Max Verstappen è riuscito a strappare la pole position e partirà dunque in prima posizione.

Dietro di lui Lewis Hamilton, che si è dovuto accontentare della seconda piazza ma partirà comunque in prima fila. Subito dietro ci sono Perez e Leclerc. Il pilota Ferrari ha approfittato della penalità a Bottas, con il finlandese che partirà nono. L’altro ferrarista Carlos Sainz si è guadagnato la quinta posizione, davanti a Daniel Ricciardo e Lando Norris. Chiudono la top 10 Pierre Gasly al nono posto e Yuki Tsunoda.

F1, Gran Premio degli USA: dove vedere la gara in streaming

È in programma alle ore 21 il Gran Premio degli USA di F1. Come ormai di consueto, sarà possibile seguire la gara direttamente su Sky con il pacchetto Sport. Inoltre per tutti gli abbonati che non potranno assistere alla gara da casa, la pay-tv mette a disposizione gratuitamente anche il servizio streaming Sky Go. Per accedere basterà inserire le proprie credenziali, sintonizzarsi al canale che trasmette l’evento ed il gioco è fatto. Il servizio, inoltre, è disponibile per tutti i device mobili, come: smartphone, tablet e laptop.

Da quest anno, Sky offrirà tutti gli appuntamenti della Formula 1 anche sulla piattaforma streaming affiliata Now Tv, disponibile su tutti i device mobili. Come sempre ricordiamo che la piattaforma streaming offre a tutti i nuovi utenti un mese di prova gratuito. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a solamente 9,99€ al mese.