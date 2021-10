Onorevole Anzaldi, dopo la discussa uscita del professor Alessandro Barbero sulle donne, lei ha chiesto con un tweet alla Rai di sospendere tutte le collaborazioni con lo storico, innescando così un’ulteriore polemica.

“Le dichiarazioni di Barbero hanno ricevuto critiche unanimi, sono state giudicate irricevibili anche dai pochi che hanno difeso il professore. Come può dunque la Rai, di cui Barbero è uno dei volti più presenti nella programmazione di tipo storico, fare finta di nulla? E come potrebbe allora fare finta di nulla la commissione di Vigilanza, chiamata per legge a vigilare sul servizio pubblico?”

Oggi Aldo Grasso in prima del “Corriere”, pur giudicando “inappropriate” le parole di Barbero, le ha risposto parlando di un potenziale rischio censura. La sua era solo una provocazione, come si augura lo stesso Grasso?

“Francamente mi sembrano incomprensibili le parole di Aldo Grasso: se si vuole che la commissione di Vigilanza non faccia nulla, la si abolisca, ma finché esiste ha il dovere di fare il proprio lavoro. Barbero in questi anni ha ricevuto dalla Rai una visibilità senza paragoni: nessuno mette in discussione la sua grande professionalità e le doti di divulgatore, ma davvero in Italia c’è solo lui? La Rai lo ha scelto per concorso? E può continuare ad andare in onda come se le sue parole sulle donne non siano mai esistite?”.

Le polemiche per le dichiarazioni del professor Barbero

Quindi conferma che la Rai dovrebbe sospendere le sue trasmissioni?

“La tutela delle donne, le pari opportunità sono questioni molto importanti che non possono essere sottovalutate, in particolare dalla Rai che è pagata con il canone di tutti i cittadini. Nel solo 2021 si contano fino ad oggi addirittura 83 femminicidi nel nostro Paese, ogni giorno le cronache dei telegiornali sono piene di episodi atroci e tragici. D’altronde se le parole di Barbero sono state criticate da tutti e tutte, è evidente che c’era qualcosa che non andava, no? Non a caso anche scrittrici ed intellettuali come Dacia Maraini, Michela Marzano, Marina Terragni, la rettrice dell’università La Sapienza Antonella Polimeni, la cantante Fiorella Mannoia, e tante altre hanno dichiarato la propria indignazione e contrarietà”

C’è chi dice che le parole del professor Barbero siano state un po’ travisate…

“E allora il professore non poteva semplicemente chiedere scusa e rettificare, o spiegare meglio ciò che voleva dire? Se nessuno ha colto il senso della sua presunta provocazione, come qualcuno ha voluto giustificarlo, possibile non gli venga in mente di ammettere di aver sbagliato? D’altronde sono già passati tre giorni dalla sua intervista alla ‘Stampa’, ma ancora non si ha notizia di sue ulteriori dichiarazioni”.