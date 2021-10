È stata la coppia più chiacchierata e amata al tempo stesso. Torneranno di nuovo insieme?

È passato qualche mese da quando sul web è rimbalzata la notizia della loro rottura. Per molti era un evento prevedibile, per altri del tutto inatteso. La “coppia del secolo” aveva osato definirli qualcuno, mentre altri con fermezza dicevano che si trattava di una storia farlocca… una storia quasi di cortesia. Chi aveva ragione? La verità, dice un saggio, sta nel mezzo e così, dopo mesi di distacco dai giornali di gossip e paparazzi ecco che i nomi di Diletta Leotta e Can Yaman tornano alla ribalta.

Stando a quanto fa sapere il settimanale Di Più, che riporta spifferi vicini all’ex coppia, Diletta sarebbe ancora molto innamorata del bellissimo attore turco. Così innamorata da sperare in un riavvicinamento visto che Yaman si è ormai stabilito in pianta stabile in Italia.

Diletta Leotta e Can Yaman di nuovo insieme? Clamorosa indiscrezione

Can Yaman ormai si è trasferito a Roma, dove è stato ingaggiato per due importanti fiction Rai: Viola come il mare e Sandokan. Il futuro dell’attore turco sicuramente ha le tinte verdi bianche e rosse e intanto Diletta Leotta spera in un ritorno di fiamma.

La stessa conduttrice e speaker radiofonica, in un’intervista rilasciata a Verissimo, si è detta ancora molto innamorata dell’attore turco e su quella scia, sulla rivista edita da Cairo Editore si legge quanto segue: “Diletta Leotta aspetta il ritorno di Can Yaman. Si sono lasciati a un passo dalle nozze ma lei pensa ancora a lui e spera nel suo ritorno”.