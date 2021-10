Carlo Conti, che sorpresa per il pubblico: succederà molto presto. Il conduttore Rai si gode il boom di ascolti ma è pronto a rilanciare

Un milione e mezzo di spettatori: è questo lo scarto che ha incoronato Carlo Conti e ‘Tale e Quale Show’ come vincitori della sfida tv in prima serata venerdì 22 ottobre. Una superiorità schiacciante che conferma il trend delle settimane precedenti, ma soprattutto ribadisce come il talent show di Rai 1 all’undicesima stagione non accusi crisi.

Un successo atteso, perché difficilmente Carlo Conti sbaglia un colpo quando arriva in tv. Ma proprio per questo sta per arrivare un annuncio che farà felici tutti i fan del programma e del conduttore fiorentino. Come anticipa il portale specializzato Bubinoblog, il 2022 comincerà alla grande per lui.

Tornerà infatti ‘Tali e Quali‘, la versione ‘Nip’ del talent show di Rai 1 nella quale si esibiscono personaggi non famosi ma con la stessa formula, quindi imitando cantanti famosi. A gennaio 2021 il venerdì sera sarà terra di conquista per Antonella Clerici con ‘The Voice Senior’, fino al 21 gennaio. Ma dall’8 gennaio, per quattro sabati, toccherà alla sfida di Carlo Conti.

Carlo Conti, che sorpresa per il pubblico: il nuovo programma a gennaio 2022

Tali e Quali, nel 2019, era nato come una scommessa. Adattare la formula di un programma di successo a concorrenti che non sanno nulla di televisione, dei suoi tempi e dei suoi meccanismi. Perfetti sconosciuti che sono stati premiati dal pubblico, come dimostrano i 4.359.000 telespettatori fatti registrare.

I dodici concorrenti in gara etano stati scelti tra tutti quelli che avevano inviato alla redazione i loro video amatoriali con le imitazioni durante le puntate della nona edizione di ‘Tale e Quale Show’. Alla fine aveva vinto Veronica Perseo, che aveva imitato Lady Gaga con ‘Shallow’, seguita da Adonà Mamo con Maria Callas in ‘Casta Diva’ e Claudio Sacco con ‘T’innamorerai’ di Marco Masini.