Calciomercato Juventus, nelle ultime ore si sta facendo sempre più concreta una clamorosa ipotesi: arriva a parametro zero?

Tra poche ore, per la Juventus ci sarà uno dei più importanti banchi di prova della stagione. Si gioca il derby d’Italia, con l’Inter di Simone Inzaghi chiamata ad una prova di forza per tenere lontani in classifica i bianconeri. La squadra di Max Allegri sembra tornata quella di un tempo, col tanto caro “corto muso” che sta portando i suoi frutti.

Intanto però, la dirigenza continua a lavorare anche in ottica calciomercato. Ci sono alcuni reparti che urgono di rinforzi, tra cui il centrocampo. Cherubini sta studiando però anche soluzioni alternative, che possano dare nuova linfa alla rosa bianconera. Nelle ultime ore, si sta facendo sempre più concreta una clamorosa ipotesi.

Calciomercato Juventus, arriva Romagnoli a parametro zero?

Per la prossima finestra estiva di calciomercato, il nome caldo per la Juventus potrebbe essere quello di Alessio Romagnoli. Il difensore del Milan non ha ancora rinnovato il suo contratto, in scadenza a fine stagione. Al momento, i discorsi sono congelati per due motivi: le richieste del difensore e la procura di Mino Raiola. Verranno sicuramente fatti altri tentativi nelle prossime settimane, ma la possibilità che l’ex Sampdoria parta a zero è concreta.

Ed è proprio in questo frangente che entrerebbero in gioco i bianconeri, pronti ad offrire al capitano del Milan un contratto da 5 milioni di euro a stagione più bonus. Ancora da definire invece la durata dell’accordo, ma qualcosa si sta muovendo.