Ballando con le Stelle, Mietta sbotta: “Agirò in ogni sede”. La lettera

La risposta di Mietta è arrivata: la soprano di Ballando con Le Stelle è molto infastidita circa quanto accaduto ieri sera

Dopo quasi 24 ore di silenzio, Mietta ha voluto mettere un punto a quanto accaduto ieri sera, in diretta, a Ballando Con Le Stelle. Su Twitter ha condiviso una lunga lettera in cui spiega la sua posizione sul confronto avuto con Selvaggia Lucarelli dopo essere stata annunciata la sua positività al Covid-19.

“Sono profondamente dispiaciuta per quanto accaduto ieri sera” ha esordito Mietta, “e mi trovo costretta a chiarire bene la situazione venendo meno a quello spirito di riseratezza che mi contraddistingue da sempre. Grande dispiacere per non aver potuto partecipare alla puntata di Ballando con le stelle a causa della positività al Covid che mi è stata riscontrata, ancora più dispiacere per l’attacco a cui sono stata sottoposta e che mi costringe a chiarire alcune cose che dovevano rimanere nella mia sfera privata”.

Ballando Con Le Stelle, Mietta profondamente dispiaciuta: l’intera lettera

Nonostante le intenzioni di Selvaggia Lucarelli non sembravano essere maliziose -nonostante chiedere del vaccino in diretta TV sia innegabilmente poco carino- Mietta non ha affatto gradito quanto accaduto: “Non sono contraria al vaccino, ma non l’ho ancora effettuato per motivi di salute che riguardano esclusivamente me. Quando ci saranno le condizioni non avrò problemi a farlo, ma al momento non posso. Trovo vergognoso dovermi giustificare ed essere costretta a mettere in piazza una situazione così privata per la quale non mi ero ancora confrontata in famiglia”.

