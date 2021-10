Anticipazioni Il paradiso delle signore, grande tensione: minacce e colpi di scena

Nuovi colpi di scena ne Il paradiso delle signore lasceranno gli appassionati della soap opera senza parole. Le anticipazioni degli episodi in onda dal 25 al 29 ottobre 2021

Stando agli ultimi spoiler sulle nuove puntate de Il paradiso delle signore, dal 25 al 29 ottobre, gli appassionati della soap opera si troveranno davanti a numerosi colpi di scena. Adelaide di Sant’Erasmo sarà ancora contraria alla relazione di Marcello Barbieri con Ludovica Brancia.

Per questo motivo Adelaide farà di tutto per ostacolare i due. In occasione di un evento al circolo cercherà di mettere Marcello in difficoltà adottando un piano che però non avrà successo. Intanto Salvatore Amato e Anna Imbriani saranno sempre più vicini. Tra loro crescerà la complicità.

POTREBBE INTERESSARTI QUESTO ARTICOLO>>> Uomini e Donne, è tempo di addii: due nuove coppie lasceranno il programma

Anticipazioni Il paradiso delle signore: gravidanza a rischio, cambia tutto

Il colpi di scena ne Il paradiso delle signore sono sempre dietro l’angolo. Nelle nuove puntate, in onda dal 25 al 29 ottobre 2021, al centro della scena oltre a Marcello, Adelaide, Ludovica, Salvatore e Anna troveremo anche le vicende di Giuseppe Amato. Con l’uomo entrerà in contatto Petra: la donna sotto minaccia gli chiederà altri soldi.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO>>> Carlo Conti colpisce ancora: pubblico senza parole, è irrefrenabile

Intanto Paola Galletti dovrà fare i conti con una gravidanza complicata. La commessa avvertirà un malore e soccorsa da Gloria Moreau sarà sottoposta ad un importante intervento. Paola assieme al suo bambino si salverà grazie a Gloria. Non ci resta che attendere la messa in onda dei nuovi episodi de Il paradiso delle signore per scoprire come andranno a finire le appassionanti vicende dei protagonisti.