Amici 21, eliminazione definitiva: “Mi rattrista leggere tutti questi insulti” – FOTO

L’eliminazione definitiva e lo sfogo immediato: insultata dopo il suo atteggiamento all’interno di Amici 21

Per gli amanti di Amici 21, Flaza non ha bisogno di presentazioni, tuttavia, bisogna far presente il motivo della sua eliminazione. Scarsa preparazione? Poche capacità canore? Niente di tutto questo, a punire Flavia è stata sé stessa e lo scarso impegno dimostrato durante la sua breve permanenza al talent show.

Il suo compagno Inder, per molto meno, è stato immediatamente espulso dalla sua insegnante Anna Pettinelli. Lorella Cuccarini, invece, da autentica “mamma chioccia” ha voluto dare una possibilità a Flaza e conoscerla meglio. Tuttavia, la cantante di Amici 21 non ha colto l’opportunità, anzi, l’ha sprecata: durante la settimana, ha dimenticato nuovamente di andare dalla costumista prima della puntata.

Amici 21, Flaza eliminata: la risposta agli insulti rimediati

Flaza, questa volta, non è stata graziata: senza ‘se’ e senza ‘ma’ è finita fuori dal talent show. Nelle ultime settimane, la cantante di Amici 21 ha avuto molte critiche sui social network e, salutando il programma, ha voluto puntualizzare: “mi rattrista leggere tutti questi insulti, a volte troppo gratuiti, troppo legati a vedere il mondo solo in bianco o in nero”.

Per concludere, Flaza ha scritto: “Mi dispiace anche che sia emersa solo una parte di me.

So chi sono e posso essere più di quello che si è visto e che a volte un percorso deve seguire strade più lunghe o impegnative”.