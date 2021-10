I litigi fra Wanda Nara e Mauro Icardi stanno avendo degli sviluppi impensabili: mentre la loro storia si trova in un momento delicatissimo, un corteggiatore vip si sarebbe fatto avanti con la soubrette bionda.

In Argentina gli sviluppi della relazione fra Wanda Nara e Mauro Icardi stanno monopolizzando tutti i mass media da ormai diversi giorni. Lei, dopo essere tornata a Milano, aveva confidato di volersi separare dal marito, togliendosi l’anello. Il calciatore l’aveva subito raggiunta, abbandonando gli impegni professionali.

In un primo momento, sembrava che Maurito fosse disponibile a lasciare tutto per la moglie. Alcune Storie che ha condiviso su Instagram, però, potrebbero aver guastato tutto. L’attaccante del PSG, infatti, ha tolto il “segui” anche a Wanda Nara, e questo fa pensare che i due abbiano litigato ancora.

Wanda Nara, il corteggiatore è un famoso cantante

La crisi matrimoniale vissuta in diretta sui social ha avuto come conseguenza un esponenziale aumento dei followers di Wanda Nara, che in pochi giorni sono cresciuti di quasi un milione. Inoltre, in tanti starebbero scrivendo a Wanda Nara: alcuni le vogliono mostrare il proprio sostegno, altri la vorrebbero corteggiare.

Yanina Latorre, amica di Wanda, ha fatto delle clamorose rivelazioni nel corso della trasmissione argentina Los Angeles de la manana, in onda su El Trece. Fra i pretendenti che si sarebbero fatti avanti ci sarebbe anche Eros Ramazzotti, che avrebbe scritto di essere disponibile sempre, anche per un caffè o come amico.