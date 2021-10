Silvia Toffanin è stata protagonista di un incredibile scivolone durante la diretta del 23 ottobre di Verissimo: durante un’intervista, ha confuso la situazione sentimentale della nota attrice.

Come detto dalla stessa presentatrice, l’intervista di Anna Valle a Verissimo è stata una vera e propria consacrazione della normalità. L’attrice ha dato qualche anticipazione sull’ultima puntata de La luce dei tuoi occhi, anche se non ha rivelato se Martina è davvero la figlia della protagonista oppure no.

LEGGI ANCHE >>> Luce dei tuoi occhi, arriva la nuova fiction di Anna Valle: trama e data di inizio

NON PERDERTI >>> Anna Valle affetta da una malattia? Annuncio dell’ex Miss Italia

Anna Valle ha anche raccontato di amare molto la musica rock. Le è capitato di portare alcuni brani dei Red Hot Chili Peppers nel backstage, dove si sono messi a cantare tutti insieme. Per quanto riguarda la vita privata, però, ha scelto di vivere in provincia e di essere molto rigorosa riguardo la sua privacy, da proteggere ad ogni costo.

Verissimo, Anna Valle corregge Silvia Toffanin

Sul finale dell’intervista a Verissimo, Silvia Toffanin ha voluto mostrare agli spettatori uno spezzone del cortometraggio che Anna Valle ha realizzato insieme al regista Ulisse Lendaro. Si tratta di una pellicola molto particolare, definita “bucolica” dalla conduttrice. Le riprese, infatti, sono state realizzate durante uno dei lockdown a causa del Covid.

LEGGI ANCHE >>> Silvia Toffanin sbarca in prima serata: nome del programma e data d’inizio

Nel presentare il trailer, Silvia Toffanin ha fatto un incredibile scivolone. Rivolgendosi ad Anna Valle, ha spiegato che il cortometraggio è stato realizzato da Anna con il suo compagno, perchè lei e Ulisse non sono sposati. L’attrice l’ha interrotta subito, spiegando che invece si sono sposati in comune.

Ecco il video con lo scivolone di Silvia Toffanin: