Valentino Rossi, arriva la scelta definitiva: fan in visibilio! Riguarda il Gran Premio di Misano in corso sul Circuito Internazionale Marco Simoncelli

Il Gran Premio di Misano di domani sarà l’ultimo in Italia per Valentino Rossi. Un congedo davanti al suo pubblico per chiudere un cerchio durato 26 anni. Una carriera lunghissima e costellata di successi, con novi titoli iridati e una marea di momenti indimenticabili. Nessuno come lui ha saputo attirare la passione del pubblico e una simpatia che ha travalicato i confini nazionali. ‘Il Dottore’ è amatissimo anche all’estero e in tutti i circuiti, dal momento dell’annuncio del ritiro a luglio, tutti gli hanno reso omaggio. La pista di casa sulla riviera romagnola, gli consentirà di ricevere l’abbraccio di 100 mila persone nel week end di gara. La capienza aumentata al 75% per gli eventi all’aperto ha consentito di regalare una cornice ancor più spettacolare. Purtroppo la sua Yamaha Petronas non è molto competitiva e sia lui che Dovizioso hanno chiuso le ultime prove libere fuori dai primi 20.

LEGGI ANCHE >>> Dybala, svaligiata la sua villa: cosa hanno rubato

LEGGI ANCHE >>> Michael Schumacher, l’annuncio fa impazzire tutti i suoi fan: che ritorno

Valentino Rossi, arriva la scelta definitiva: nuovo casco per Misano – FOTO

Anche se non riuscirà a lottare per il podio, Valentino ha voluto dedicare ai propri tifosi un omaggio speciale. Per le qualifiche e la gara di Misano ha preparato un casco davvero speciale. Nel corso della sua carriera è diventato famoso per le grafiche e i colori utilizzati, con tantissimi personaggi da cartoni animati sempre presenti nel suo abbigliamento. Dal cane, alla tartaruga, dal sole e la luna al ferro di cavallo. Rossi è sempre stato unico anche per questo, con una fantasia fuori dal comune. Il giallo totale che campeggia sulla parte superiore del casco, si riferisce alla marea di tifosi che portano i suoi colori sugli spalti. Tantissime bandiere con il #46 che circondano la parte posteriore e gli immancabili sponsor. Un’altra magnifica trovata, nella speranza che porti un pizzico di fortuna in più in pista.