Uomini e Donne, è tempo di addii: due nuove coppie lasceranno il programma

Settimana di scelte a Uomini e Donne. Sono due le nuove coppie che lasceranno il longevo programma in onda su Canale Cinque: scopriamo di chi si tratta

Grandi colpi di scena per gli appassionati del talk show ideato e condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne. Con le nuove puntate, in onda dal 25 al 29 ottobre 2021, il pubblico di Canale Cinque dovrà dire addio a due nuove coppie. Intanto l’attenzione resta alta sulla tronista Andrea Nicole Conte.

Questa ultima, dopo aver espresso molteplici dubbi, deciderà di lasciarsi andare offrendo maggiori opportunità a Ciprian. Tra la tronista e il corteggiatore ci sarà anche un bacio ricco di passione. Staremo a vedere come questa volta andranno a finire le cose: Ciprian sarà riuscito a conquistare definitivamente Andra Nicole? Intanto, come vi anticipavamo, a Uomini e Donne ci saranno due scelte. Scopriamo di chi si tratta.

Uomini e Donne, due nuove coppie lasceranno il programma: l’addio

Le nuove puntate di Uomini e Donne riservano numerosi colpi di scena agli appassionati del longevo programma ideato e condotto da Maria De Filippi. In entrambi i troni ci saranno degli abbandoni, ma procediamo per grado. Nel trono classico il bel tronista Matteo comunicherà a Maria di avere le idee chiare.

Il solare Fioravanti chiederà alla bella Noemi di lasciare insieme il programma. I due andranno via sotto una pioggia di petali rossi per costruire il loro futuro lontano dalle telecamere. Ma come dicevamo anche nel trono over si giungerà ad una scelta. E’ il caso di Antonio e Angela.

Il cavaliere assieme alla sua dama comunicherà la decisione in studio emozionando tutti. Anche la dama torinese, Gemma Galgani, apparirà particolarmente commossa dopo questo fuoriprogramma. Non ci resta che seguire le nuove puntate di Uomini e Donne per scoprire ogni dettaglio sulle vicende dei protagonisti.