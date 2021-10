Stefano De Martino, è arrivata la decisione della Rai: pessime notizie

Una brutta notizia quella appena ricevuta da Stefano De Martino. La Rai ha preso la sua decisione definitiva

A 60 anni di distanza dall’inaugurazione di Secondo Programma (poi diventato Rai2), si è deciso di festeggiare lo speciale compleanno con un evento. Rispetto a quanto si era detto qualche settimana fa, però, ci sono alcuni importanti cambiamenti.

Innanzitutto la data. Stando a quanto si legge su DavideMaggio.it, infatti, lo speciale è stato spostato in palinsesto rispetto alla data precedente, ossia il 4 novembre. Ma c’è un’altra decisione che ha scosso un po’ tutti: non ci sarà Stefano De Martino alla conduzione, come inizialmente si era deciso.

Stefano De Martino non condurrà lo speciale di Rai 2

Stando a quanto riferisce DavideMaggio.it, non sarà Stefano De Martino a presentare I miei primi 60 anni, evento speciale per festeggiare l’anniversario dalla nascita di Rai 2. Molto probabilmente, infatti, sarà una donna a condurre il tutto. Il nome al momento è avvolto nel mistero, ma è molto probabile che sia già stato scelto e che verrà annunciato in grande stile già nei prossimi giorni.

Un boccone amaro da digerire per l’ex compagno di Belen Rodriguez, che potrà comunque consolarsi con Bar Stella. Il programma andrà in onda il prossimo dicembre su Rai 2, con due puntate in seconda serata. Le prossime settimane, dunque, potranno essere dedicate esclusivamente alla preparazione del nuovo show. Non resta che aspettare ulteriori comunicazioni in merito a I miei primi 60 anni da parte della Rai, magari col nome della conduttrice scelta.