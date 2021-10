Pierpaolo Pretelli-Giulia Salemi, annuncio in diretta TV: un sogno per tutti i fan

Nuovo annuncio in diretta TV per Pierpaolo Pretelli e Giulia Salami. Avverato il sogno di tutti fan: un gesto li ha fatti impazzire.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi continuano a far impazzire i followers. Infatti nella giornata di ieri durante la diretta di Tale e Quale Show l’ex velino ha indossato i panni di Cesare Cremonini e si è esibito sulle note de La nuova stella di Broadway. La canzone ha un significato più grande specialmente per i fan del 31enne e dei Prelemi. Infatti il brano ha suggellato l’amore tra i due nel corso del Grande Fratello Vip 5.

Al termine dell’esibizione il concorrente ha parafrasato una frase della canzone salutando proprio la sua amata. Infatti Pretelli ha preso il microfono in mano ed ha annunciato: “È una scommessa d’amore che ho vinto“. Queste parole hanno emozionato il pubblico da casa. Inoltre sui social sono moltissimi gli utenti che hanno ripubblicato lo spezzone di diretta, con l’ex velino che ha nuovamente omaggiato la propria fidanzata.

Pierpaolo Pretelli-Giulia Salemi, la dedica di Cesare Cremonini: video speciale

Prima dell’esibizione Pierpaolo Pretelli ha ricevuto un messaggio proprio da parte del vero Cesare Cremonini. I due si sono conosciuti la scorsa estate, con l’ex velino che stava trascorrendo le vacanze proprio con Giulia Salemi. Il cantatore bolognese è a conoscenza della storia tra i due ed ha affermato: “So quanto è importante per te, quindi non serve che ti dica altro. Cantala con il cuore, sono pronto a tifare per voi”.

Proprio il video dedica di Cremonini ha sorpreso Pierpaolo Pretelli, che subito dopo ha cercato di esibirsi seguendo i consigli dell’artista bolognese. Infatti l’ex velino ha commosso la sua dolce metà. Inoltre l’esibizione ha trovato anche il consenso dei giudici, ma soprattutto dei fan da casa. Infatti in poco tempo i nomi di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono subito diventati trend topic su Twitter, con i telespettatori che hanno sottolineato la grande prestazione canora di Pierpaolo.