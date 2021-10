Pensioni, da Quota 100 a Quota 104: come cambia l’uscita anticipata dal lavoro

Con l’abolizione della pensione Quota 100 ci saranno tanti nodi da sciogliere sul fronte della previdenza. Tra questi l’ampliamento a nuove categorie dell’Ape sociale, la proroga di Opzione donna e l’eventuale ampliamento del contratto di espansione, cioè l’uscita anticipata dal lavoro fino a cinque anni prima dal momento che ci sono i requisiti di legge. Inoltre, c’è da affrontare la questione dell’adeguamento all’inflazione.

Quota 100 è ritenuta troppo costosa, e per questa ragione sarà abolita. I risparmi, che ammontano a un paio di miliardi, serviranno ad ampliare la platea dei lavoratori gravosi ammessi all’Ape sociale e probabilmente anche per estendere il contratto di espansione, con il quale si può andare in pensione cinque anni prima (nel caso di aziende fino a cinquanta dipendenti). A gennaio comincerà lo scalone anagrafico per la pensione anticipata che, dai 62 anni di età e 38 di contributi, passa a un minimo di 67 anni di età e 42 di contributi (41 per le donne).

Se la riforma andasse in porto, nel 2022 con Quota 102, potranno andare in pensione i nati nel 1958, ovvero quelli che quest’anno avrebbero potuto lasciare il lavoro. Nel 2023 invece, toccherà ai nati nel 1959, che avrebbero potuto andare già quest’anno. I nati nel 1960 non potranno ritirarsi conche con 41 anni di contributi. Potranno usare Quota 102 nel 2022 anche i nati prima del 1959 che quest’anno si sono ritrovati con meno di 38 anni di contributi, cioè quelli che hanno cominciato a lavorare dai 25 anni in poi con una carriera continua. Si tratterebbe di meno di 50mila persone in due anni.

Quota 103 invece, dà la possibilità per il 2022 di uscire dal lavoro a 64 anni con 39 di contributi ai lavoratori in parte o totalmente retributivi.

Quota 104 pare, al momento, la soluzione più condivisa. I requisiti salirebbero di due anni, cioè a partire dai 66. Pasquale Tridico, presidente dell’Inps, ha proposto l’uscita anticipata da 63-64 anni con una penalizzazione dell’assegno fino al raggiungimento dei 67 anni. Questa proposta non è stata accolta sia dalla Lega che dai sindacati.