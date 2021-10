Open Arms, Salvini a processo: “Richard Gere testimone? Speriamo non diventi festival del Cinema”

Il leader della Lega, Matteo Salvini, è a Parlermo per l'udienza che lo vede imputato per il caso Open Arms e per omissione di atti di ufficio. Ai microfoni di iNews24, il capo del Carroccio commenta il procedimento a poche ore dalla decisione del tribunale: "Vedo che tra i testimoni c'è anche Richard Gere, spero che non diventi il festival del cinema e che non si sprechino soldi pubblici".