No Green Pass, Enrico Montesano canta: “La gente come noi non molla mai”

Tornano i no Green Pass a Roma. Stavolta in modo pacifico, dopo l'assalto alla Cgil e gli scontri avvenuti due settimane fa, sempre nella Capitale. I manifestanti si sono dati appuntamento al Circo Massimo, in piazzale Ugo La Malfa. Fra le persone intervenute pubblicamente al microfono c'è anche Enrico Montesano. L'attore ha intonato, assieme ai manifestanti, il celebre coro: "La gente come noi non molla mai". L'attore romano, da tempo, si è schierato con la galassia no Green Pass, dichiarando le sue contrarietà nei confronti del vaccino, dal lui stesso definito come "sperimentale".