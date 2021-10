Milano e Firenze, nuovi cortei No Green pass in solidarietà ai lavoratori di Trieste

“Trieste chiama, Milano risponde”. Questo lo slogan del corteo a sostegno dei lavoratori No green pass triestini, è partito da piazza della Scala per arrivare in Piazza Duomo, dov’è stata fatta una fiaccolata per la solidarietà. “La gente come noi non molla mai”, intonavano i cittadini. Anche a Firenze circa quattrocento persone sono scese in piazza della Signoria per un flash mob, “La musica per Trieste”, a sostegno dei portuali.