Martina Colombari, l’annuncio spiazza tutti: “Se non avessi fatto il vaccino…”. L’inconveniente cambia i programmi per i prossimi giorni

Il vaccino protegge dagli effetti del Covid? Assolutamente sì, lo dimostrano le statistiche registrate negli ultimi mesi anche in Italia. ma questo non significa evitare in modo certo la possibilità di essere contagiati e adesso lo sa anche Martina Colombari.

Poco fa infatti dal suo profilo Instagram, è stata direttamente lei a far conoscere la spiacevole novità a tutti i suoi follower. La moglie di Alessandro ‘Billy’ Costacurta è positiva al Covid-19, anche se sta bene. Un controllo fatto prima di andare su un set, come ha spiegato lei stessa, e l’amara scoperta che sta cambiando parzialmente i suoi programmi.

Ma nella disdetta ci sono anche notizie positive. La Colombari infatti ha spiegato che gli effetti del Covid-19 sul suo fisico sono decisamente lievi e non hanno compostato grossi cambiamenti in casa. Tutto questo è merito del fatto che è tra i milioni di italiani passati dalle mani di medici e infermieri: “Se non avessi fatto il vaccino sarebbe stato molto peggio !!!”, ha scritto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Pierpaolo Pretelli-Giulia Salemi, annuncio in diretta TV: un sogno per tutti i fan

Martina Colombari, l’annuncio spiazza tutti: il messaggio che commuove i fan

Gli unici effetti del Covid-19 su Martina sono un fastidioso raffreddore e la perdita dell’olfatto, tra i sintomi più comuni. Ma la Colombari ha trovato una spalla d’eccezione in casa: “Cercherò di rimettermi presto, sono in isolamento qua nella mia stanzetta con mio marito che mi porta gentilmente il cibo, il caffè… bussando alla porta. Si prende cura di me a distanza. Ma sto bene e questo è importante“.

Subito è arrivata la solidarietà di amiche come Filippa Lagerback e Caterina Balivo che l’hanno incoraggiata. E lei ha risposto spiegando che a malincuore dovrà saltare i prossimi impogni, alcuni dei quali erano legati alla solidarietà come quelli con la Fondazione Francesca Rava e per il mese della prevenzione contro il tumore al seno. Ma ora deve pensare a guarire.