Marco Simoncelli, annunciato il documentario: quando esce e dove vederlo

A 10 anni dalla drammatica scomparsa di Marco Simoncelli, arriva al cinema il primo documentario Sky Original a lui dedicato

Il 23 ottobre 2011 è una data che in molti faranno fatica a scordarsi. Esattamente 10 anni fa, il campione di Moto GP Marco Simoncelli moriva in pista a Sepang, per uno degli eventi più tragici degli ultimi anni.

Per questa occasione, Sky ha annunciato l’arrivo al cinema del primo documentario a lui dedicato. Si chiamerà “SIC” e sarà prodotto appunto dal colosso di Comcast, da Fremantle Italy e da Mowe. Verrà distribuito al cinema come uscita evento da Nexo Digital solo il 28 e 29 dicembre nelle principali sale italiane.

Marco Simoncelli, arriva il documentario: cosa c’è da sapere

Il prossimo 28 e 29 dicembre, andrà in scena al cinema “SIC”, il primo documentario dedicato al campione di Moto GP Marco Simoncelli. Ci saranno diverse interviste e testimonianze inedite, ma non solo. I produttori hanno lavorato anche a ricostruzioni cinematografiche, oltre ad aver inserito ricordi di amici e rivali. Come spiegato da Sky, si tratterà di un ritratto intenso ed emozionante di un campione unico, un ragazzo che aveva un sogno più grande dei propri limiti e che ha fatto di tutto pur di realizzarlo.

Diretto da Alice Filippi e scritto con Vanessa Picciarelli e Francesco Scarrone, SIC è stato prodotto da Ettore Paternò per Fremantle, Roberta Trovato per Mowe e Roberto Pisoni per Sky. Per tutte le altre informazioni a riguardo, non resta che attendere la fine di dicembre e andare al cinema.