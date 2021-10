GF Vip 6, Manuel Bortuzzo scoppia a piangere davanti a tutti: il motivo

Manuel Bortuzzo è scoppiato a piangere nel corso dell’ultima diretta del GF Vip 6. Andiamo a vedere il motivo dietro le lacrime dell’ex nuotatore.

Momento toccante per Manuel Bortuzzo nel corso della diretta del GF Vip 6. Infatti nel corso dell’ultima puntata il concorrente ha svelato che oltre al nuoto ha anche una grandissima passione per la musica, ma soprattutto per il pianoforte. Parlando di questa passione, Manuel non è riuscito a trattenere le lacrime.

Infatti ad Alfonso Signorini il gieffino ha rivelato: “È un mese e mezzo che non suono. Per me il piano è la mia vita e il mio rifugio, non so come descriverlo perché vorrei solo suonarlo. Quando suono sono nel mio mondo perfetto“. Così il programma ha deciso di allietare i suoi giorni all’interno della casa regalandogli un pianoforte. Andiamo quindi a vedere il siparietto tra Signorini e l’ex nuotatore.

GF Vip 6, il reality regala un pianoforte a Manuel Bortuzzo: momento commovente

Purtroppo la vita di Manuel Bortuzzo è stata tragicamente segnata da una sparatoria, che lo ha costretto sulla sedia a rotelle. Nonostante l’incidente l’ex nuotatore non ha perso la sua forza vitale trovando nuovi stimoli per andare avanti e sentirsi vivo. Uno di questi stimoli è proprio la musica e soprattutto il pianoforte, sua grande passione. Infatti Bortuzzo ha raccontato ad Alfonso Signorini che quando suona si sente in piedi ed è capace di entrare in un mondo tutto suo.

Inoltre al GF Vip 6, Manuel Bortuzzo stava costruendo un rapporto speciale con Lulù Selassié. Purtroppo le continue pressioni della principessa hanno spinto l’ex nuotatore allontanarsi al punto da spegnere quasi del tutto il rapporto con la principessa. Adesso però un nuovo flirt sta per scoppiare all’interno della casa, con il gieffino che avrebbe espresso interesse per Soleil Sorge.