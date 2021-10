GF Vip 6, la coppia non sopravvive all’affronto: lei scoppia in lacrime

Durante la dodicesima puntata del GF Vip 6 sembra che qualcosa si sia definitivamente rotto fra due persone, che avevano fatto sognare gli spettatori, facendogli sperare che stesse nascendo una nuova coppia.

Miriana Trevisan si candida ad essere la donna più corteggiata all’interno della casa del Grande Fratello. Sia lei che Andrea Casalino hanno confermato che era nato un particolare interesse nei confronti dell’altro, ma poi l’eliminazione del modello dal reality show ha bruscamente interrotto tutto.

Da allora, sembra che Nicola Pisu si sia avvicinato moltissimo alla soubrette. Durante la dodicesima puntata, però, i due hanno potuto vedere e rispondere ai commenti della madre di lui, Patizia Mirigliani. Sembra che questo sia diventata la pietra tombale su qualsiasi tipo di relazione fra i due, esattamente come voleva la Mirigliani e gli amici di lui.

GF Vip 6, la reazione della coppia a Patrizia Mirigliani

Dopo la dodicesima puntata del GF Vip 6, la coppia formata da Miriana Trevisan e Nicola Pisu sembrava definitivamente scoppiata. Mentre lei si è sfogata con Alex Belli ed è scoppiata a piangere, lui se ne è andato in giardino, affogando nei suoi pensieri. Miriana è convinta di essere stata onesta con lui: non è innamorata, ma non vuole escludere nulla.

Bisogna dire che la Trevisan non è mai stata molto fortunata in amore. Dopo le relazioni con Pago e Giulio Cavalli, ha promesso al figlio di chiedere sempre il suo benestare per andare avanti nelle frequentazioni. Ci sarebbero, però, delle foto che la ritrarrebbero con un altro uomo prima di entrare al Grande Fratello: Miriana è tormentata o sta ingannando?