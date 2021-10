Fortnite, una delle skin più amate torna in una versione “particolare”

A distanza di qualche settimana dal suo esordio, una delle skin più amate di Fortnite torna in una versione rivista e decisamente particolare

Le novità su Fortnite non finiscono mai. Il battle royale di Epic Games è conosciuto principalmente per i suoi continui aggiornamenti, volti a rendere il videogioco sempre più al passo coi tempi e fresco. Qualche settimana fa, vi abbiamo parlato del concerto live che ha visto protagonista la popstar Ariana Grande.

Oltre all’evento in diretta, la software house ha lanciato anche la skin personalizzata della cantante, che ovviamente è andata a ruba. Ancora oggi, c’è chi chiede a gran voce un suo ritorno all’interno dello shop. A tal proposito, c’è una super novità che sicuramente farà molto piacere gli utenti.

She’ll teach you love, patience, and how to take down some Cube Monsters.

Spacefarer @arianagrande and Spooky Smallz have arrived. pic.twitter.com/SC5Zrq11ZX

— Fortnite (@FortniteGame) October 22, 2021