GF Vip 6, sta per entrare l’ex fidanzata? Annuncio al vetriolo – FOTO

Da tempo si parla del probabile ingresso di Antonella Fiordelisi nel GF Vip 6: si profilerebbe, però, anche la possibilità che entri l’ex fidanzata di un concorrente di questa edizione. Scopri di chi si tratta e a chi promette guerra.

Uno degli ingressi che ha fatto discutere di più in questa edizione del GF Vip è quella di Tommaso Eletti. Dopo la sua partecipazione a Temptation Island, in molti hanno giudicato la sua gelosia e possessività poco sana, e quindi si sono chiesti per quale motivo Mediaset volesse riproporre il suo comportamento nella casa più spiata d’Italia.

Tommaso Eletti, invece, ha cercato di cogliere l’occasione per farsi conoscere per davvero dal pubblico, anche se poco dopo è arrivato ad invocare l’uscita dal reality perchè “si stava annoiando“. Quello che rimarrà della sua partecipazione al GF Vip sono sicuramente i chiarimenti con la sua ex fidanzata, Valentina Nulli Augusti.

GF Vip 6, Valentina: “Le laverei con il fuoco”

Valentina Nulli Augusti ha diviso il pubblico del GF Vip 6: in molti hanno notato le sue frequentazioni con Fabrizio Corona e pensano voglia crearsi un personaggio, altri vedono in lei l’archetipo della donna forte e libera. Parlando con i suoi fan su Instagram, non ha risparmiato frecciatine a nessuno ed ha chiarito la sua posizione ancora una volta.

Valentina vorrebbe entrare di nuovo nella casa del GF Vip 6: vorrebbe un chiarimento con Soleil e tutte le altre persone che l’anno insultata in quanto ex fidanzata di Tommaso, senza conoscere nè lei, nè i dettagli della relazione. La volontà della Queen di Temptation Island è supportata anche da Jessica Mascheroni: “Guarderò il reality solo se c’è lei!“.

Ecco alcuni dei messaggi che Valentina ha scambiato con i suoi ammiratori sui social: