Carlo Conti, la decisione definitiva fa impazzire gli italiani: adesso è ufficiale!

Nell’ultima puntata di Tale e Quale Show, Carlo Conti ha dato un annuncio sensazionale: i telespettatori esultano.

Anche quest anno Tale e Quale Show ha riscosso un grandissimo successo, con la trasmissione che si avvia alle ultime puntate. Così nella giornata di ieri Carlo Conti ha deciso di sorprendere tutti, rivelando che al termine del format non saluterà i suoi telespettatori. Infatti all’inizio del 2022 il programma tornerà in onda con la sua versione nip, già sperimentata qualche anno fa.

La trasmissione prenderà il nome di ‘Tali e quali‘. Inoltre sempre il presentatore fiorentino ha invitato gli aspiranti imitatori che vogliono sostenere i casting a proporsi contattando la redazione del programma. Le puntate del programma ‘nip’ saranno solamente quattro ed accompagneranno il pubblico a casa per circa un mese. Infatti il format si interromperà in concomitanza con l’inizio del Festival di Sanremo.

Carlo Conti, torna ‘Tali e Quali’: l’annuncio del presentatore

Tale e Quale Show continua ad essere un successo targato Carlo Conti, nonostante la trasmissione quest anno abbia festeggiato gli 11 anni in onda. Il conduttore all’inizio della puntata ha ringraziato il pubblico a casa per gli ottimi ascolti ottenuti anche quest anno, nonostante la concorrenza del Grande Fratello Vip. Inoltre a complimentarsi con lo showman fiorentino ci ha pensato anche Alberto Matano durante l’ultima puntata de ‘La Vita in Diretta’.

Al termine della sesta puntata di Tale e Quale Show, dopo una clamorosa gaffe di Cristiano Malgioglio, Conti ha deciso di chiamare sul palco una ragazza del corpo di ballo. Una volta che la ballerina ha raggiunto il palcoscenico, lo showman fiorentino le ha fatto gli auguri di buon compleanno in diretta nazionale. Continua quindi il successo del format musicale, con la trasmissione che tornerà a gennaio nella versione nip.