Carlo Conti colpisce ancora: pubblico senza parole, è irrefrenabile

Carlo Conti lascia tutti senza parole. Sul piccolo schermo dimostra di essere irrefrenabile: ci è riuscito di nuovo

Ancora una volta Carlo Conti ha dimostrato di essere irrefrenabile sul piccolo schermo. Nella serata di ieri, venerdì 22 ottobre, il conduttore televisivo si è dovuto scontrare con Alfonso Signorini portando a casa un grande risultato. Difatti, al timone di Tale e Quale Show su Rai Uno, Conti ha conquistato l’attenzione di 4.116.000 spettatori pari al 21.6% di share.

Risultato deludente invece per Signorini che, seppure i dati continuino ad essere buoni, con il Grande Fratello Vip 6 non riesce a spiccare il volo come vorrebbe. Il conduttore al timone del 12esimo appuntamento con il reality di Mediaset è riuscito a tenere incollati davanti al video 2.678.000 spettatori pari al 18.2% di share.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO>>> GF Vip 6, Manuel Bortuzzo scoppia a piangere davanti a tutti: il motivo

Carlo Conti conquista il primo gradino sul podio degli ascolti: le preferenze del pubblico da casa

Come dicevamo Carlo Conti ha battuto Alfonso Signorini nella serata di venerdì 23 ottobre conquistando il primo gradino sul podio degli ascolti. Ma veniamo adesso a tutte le preferenze espresse dal pubblico. Su Italia 1 Peppermint – L’Angelo della Vendetta ha catturato l’attenzione di 1.329.000 telespettatori pari al 6.3% di share. Rete4 con Quarto Grado ha interessato 996.000 spettatori con il 5.9% di share.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO>>> Ballando con le Stelle, colpo di scena Salerno-Peron: spunta la confessione

Su Rai3 Hammamet è stato visto da 1.043.000 spettatori registrando il 5.1% di share. Sul Nove Fratelli di Crozza ha tenuto incollati davanti al video 1.033.000 spettatori pari al 4.7% di share. Su Rai2 The Good Doctor ha raccolto 1.038.000 spettatori pari al 4.5% di share, a seguire, The Resident 789.000 con il 3.8% di share. Su La7 Propaganda Live ha interessato 745.000 telespettatori con uno share del 4.5%. Infine su TV8 la replica di Gomorra – La Serie ha registrato l’attenzione di 369.000 spettatori con l’1.7% di share.