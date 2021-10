Bici elettriche truccate: controlli e sequestri a Napoli

I carabinieri li hanno definiti: "Centauri 2.0". Sono coloro che apportano modifiche alle bici elettriche con pedalata assistita per trasformarle in veri e propri scooter. Cosa ovviamente vietata dal codice della strada. E così, i militari del Comando Provinciale di Napoli hanno messo in campo un'azione che si può definire d'ultima generazione: attraverso computer e rulli messi a disposizione dalla Motorizzazione Civile, i carabinieri hanno potuto controllare la velocità massima dei mezzi a due ruote senza margine di errore. Quelli che presentavano modifiche al telaio sono stati sequestrati: in tutto 60 mezzi. Ai contravventori sono state elevate sanzioni per oltre 123mila Euro.