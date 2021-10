Ballando con le Stelle: concorrente positiva al Covid, salta tutto. La puntata comincia con un colpo di scena incredibile: cosa succederà?

Gli ottimi risultati della prima puntata, una settimana fa, non hanno fatto altro che aumentare l’attenzione sul cast di ‘Ballando con le Stelle 2021‘. Ma nessuno di aspettava che la serata su Rai 1 con il talent condotto da Milly Carlucci si aprisse con un colpo di scena.

Una concorrente amatissima dal pubblico infatti è a rischio dopo quello che è successo nelle ultime ore e che nessuno si aspettava. La novità però è arrivata in apertura di programma, annunciata dalla stessa Carlucci: una coppia questa sera non può esibirsi per motivi di salute.

Curiosi di sapere chi è? Stiamo parlando di Mietta e del suo compagno di ballo, Maykel Fonts. La cantante pugliese è stata costretta a dare forfait perché risultata positiva al Covid-19 anche se sta bene e non accusa sintomi particolari. Ma il regolamento è chiaro ed era impossibile farla esibire.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Martina Colombari, l’annuncio spiazza tutti: “Se non avessi fatto il vaccino…” – FOTO

Ballando con le Stelle: concorrente positiva, rischia l’esclusione? Arriva la risposta

Milly Carlucci ha introdotto tutte le coppie in gara a Ballando con le Stelle 2021 e poi ha spiegato che in realtà ne mancava una. Così ha aperto il collegamento video con Mietta che è rimasta nella sua casa romana dove ospita anche Sabrina Salerno. “Per fortuna sto bene, non ho sintomi”, ha spiegato lei. Come sta bene anche Maykel Fonts che è risultato negativo a due tamponi rapidi ma ora aspetta l’esito del tampone molecolare.

Cosa succederà però adesso alla coppia in gara a Ballando? Rischiano di essere esclusi dal talent per la positività di Mietta? In realtà il regolamento parla chiaro e lo ha spiegato la conduttrice: “Mietta può rimanere in gara. Se anche uno solo dei due membri della coppia si esibisce, la gara va avanti”. Certo, se l’assenza dovesse prolungarsi, le decisioni potrebbero essere diverse.