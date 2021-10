Anticipazioni Una Vita, Felipe si risveglia: brutte notizie per Genoveva

Le anticipazioni delle prossime puntate di Una Vita – Acacias 38 fanno sapere che Felipe si risveglia, ma qualcosa va decisamente storto

La soap opera spagnola, Una Vita – Acacias 38, andrà in onda con nuove puntate su Canale 5, come di consueto dalle 14:10. Le anticipazioni dei prossimi episodi si incentreranno tutte sul personaggio di Felipe. L’Alvarez-Hermoso, infatti, si risveglia dal coma, ma qualcosa va decisamente storto: non ricorda più gli ultimi 10 anni della sua vita.

A causa della perdita di memoria, Felipe non ricorda neanche più chi è Genoveva. Nonostante il suo risveglio sembra essere un’ottima notizia per tutti, a subirne le conseguenze è Laura che viene minacciata ancora una volta da Velasco.

Anticipazioni Una Vita, José Miguel sospetta delle condizioni di Bellita

Bellita è ancora senza voce, ma non ha avuto ancora il coraggio di ammetterlo a José Miguel. Tuttavia, alla donna arriva un’importante proposta di lavoro da Madrid e la stessa si troverà a dover temporeggiare: sarà in questa sua mancata risposta immediata che José sospetterà di Bellita e farà qualsiasi cosa pur di capire cosa c’è che non va.

Intanto, ad Acacias c’è grande attesa per il discorso di Antonito che non deluderà affatto le aspettative e Ramon sarà molto orgoglioso di lui. Per la grande acclamazione e la bravura dimostrata, ad Antonito viene chiesto di parlare anche durante la cerimonia di chiusura della campagna elettorale.