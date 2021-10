Anna Tatangelo, che frecciata: “Come fa a dire queste cose?”

Il programma Scene da un matrimonio, condotto da Anna Tatangelo, è finito ancora una volta sotto la lente di ingrandimento. Un noto personaggio televisivo non ha risparmiato una frecciatina per la cantante di Sora.

La conduzione di Anna Tatangelo a Scene da un matrimonio ha sollevato numerose polemiche. La scelta della cantante, che alle spalle aveva ben poche esperienze come co-presentatrice, aveva fatto dubitare in molti. Invece, il programma che ripropone il format usato con Mengacci sembra proprio piacere agli spettatori.

In generale, la scelta di Mediaset di rivoluzionare il palinsesto domenicale ha premiato la rete. Maria De Filippi ed il suo Amici 21 hanno finalmente messo in crisi la Domenica In di Mara Venier. A fare la disamina del programma condotto da Anna Tatangelo, che rappresenta un nuovo esperimento, ci ha pensato un volto storico di Canale 5.

Scene da un matrimonio, la critica ad Anna Tatangelo

Platinette, al secolo Mauro Coruzzi, ha voluto dire la sua sul programma di Anna Tatangelo nella sua rubrica del settimanale DiPiùTv. Scene da un matrimonio riceve diversi complimenti da parte dell’opinionista. Inanzitutto, lo share è buono: tiene incollato allo schermo una media del 15% degli spettatori.

Il montaggio televisivo, inoltre, non è troppo lento, e quindi impedisce di annoiarsi davanti allo schermo. Platinette ha però una frecciatina per Anna Tatangelo: come fa proprio lei a dire che gran parte della nostra vita non sappiamo di essere destinati ad una persona? Insomma, ancora una volta la sua relazione con Gigi D’Alessio è oggetto di scrutinio.